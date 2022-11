Via Calcante, esplosione nella fabbrica dei biscotti Frolsi: tre feriti

Un'esplosione, per cause ancora da accertare, si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in un laboratorio del biscottificio dove presto - l'attività è in fase di allestimento - verranno prodotti i frollini Frolsi, in via Calcante, alla Marinella. Tre tecnici impegnati nell'installazione di nuovi forni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118: due al Civico e uno a Villa Sofia. Uno degli operai ha riportato ustioni a una mano e al volto ed è stato medicato sul posto prima di essere condotto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e tecnici dell'Amg. Questi ultimi stanno eseguendo verifiche su contatori e cabine elettriche in zona.