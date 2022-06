Via Brunelleschi, pensionato resta bloccato tra le porte del bancomat Unicredit: liberato dai vigili del fuoco

Momenti di paura stamattina per un 67enne palermitano rimasto bloccato per più di un'ora tra le porte dell'area bancomat dell'Unicredit di via Brunelleschi. E' quanto si apprende da una segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday.

Colto da malore per lo spavento e a causa del caldo torrido, è stato liberato dopo oltre un'ora grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dopo la "liberazione", l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e fortunatamente si è ripreso.