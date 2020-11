Una rotatoria per scongiurare gli incidenti tra via Galilei e via Borremans, al via i lavori

Disciplinare il traffico ed evitare gli incidenti, molto frequenti, all'incrocio tra via Galilei e via Borremans. A questo scopo sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una rotatoria e la circonferenza è già stata tracciata sull'asfalto. La novità nasce da un'ordinanza emanata dall'ufficio traffico del Comune il 25 maggio scorso "nelle more - si legge - di una sistemazione definitiva. La rotatoria "sarà delimitata da cordoli e dalla necessaria segnaletica verticale, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza in un'arteria ad alta densità di traffico"

Nel provvedimento si precisa che "la circolazione avverrà in senso antiorario e la precedenza è dei veicoli che la percorrono rispetto alle correnti provenienti dai due assi. Tutte le manovre di svolta dovranno avvenire sull’ ellisse, che avrà l'asse maggiore sulla mezzeria della parte del viale Galileo Galilei, lato via Principe di Paternò e quello minore sulla mezzeria della via Borremans, parte alta. I veicoli che percorrono la carreggiata laterale a valle della via Galilei hanno l’ obbligo di dare la precedenza e svoltare a destra in direzione via Principe di Paternò".

