Internet point aperto violando (per la seconda volta) divieti anti Covid: nuovo stop e multa

La polizia ha sanzionato il titolare dell'attività, che si trova in via del Berrettaro, al Cep. L'uomo aveva disatteso le ordinanze anti contagio già a febbraio e per questo non si esclude l'adozione di ulteriori misure

Un internet point regolarmente aperto nonostante i divieti anti Covid è stato scovato dalla polizia in via Berrettaro, al Cep. A intervenire sono stati gli agenti della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, impegnati in un controllo del territorio proprio per verificare il rispetto delle norme anti contagio. E' stato accertato che all’interno del locale, pur "non riscontrando la raccolta abusiva di scommesse sportive" si consentiva "l’attività di ricarica dei conti gioco degli utenti per le scommesse sportive. E all’esterno, nei pressi dell'esercizio commerciale, sono state identificate sei persone, delle quali alcune con precedenti di polizia". Da qui la multa e la chiusura dell'esercizio per cinque giorni.

Dalla Questura spiegano che "al titolare era già stata contestata l’infrazione alle prescrizioni per il contenimento del rischio epidemiologico lo scorso febbraio, pertanto si valuterà l'adozione di eventuali ulteriori sanzioni".