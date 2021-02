Operaio Rap sbaglia manovra con l’escavatore e sfonda un muro, danneggiate 5 auto

E’ successo in via Benedetto Croce, nella zona di via Pitrè, dove la società che gestisce la raccolta rifiuti era intervenuta per ripulire una discarica

Stavano rimuovendo una grossa discarica con l'utilizzo di un escavatore quando l'operaio alla guida del macchinario, forse per un errore di manovra, è andato oltre sfondando un muretto che è caduto sopra cinque auto parcheggiate. E' successo nella notte in via Benedetto Croce, traversa di via Giuseppe Pitrè, dove la Rap era intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Tra i mezzi danneggiati due Fiat Panda, una Volkswagen Up e una Fiat 500.

