Senso unico in via Belmonte Chiavelli e via Santa Maria di Gesù, la protesta di residenti e commercianti

L'ordinanza è dello scorso 19 dicembre, ma i cartelli stradali sono ancora coperti e il senso unico di marcia in un tratto di via Santa Maria di Gesù e nell'intera via Belmonte Chiavelli, per consentire il transito in sicurezza della linea Amat 209, non è ancora effettivamente entrato in vigore. E ieri una folta delegazione di residenti e commercianti si è recato nella sede della terza circoscrizione per esporre la propria contrarietà alle modifiche della viabilità e proporre delle alternative.

"L'ordinanza - si legge in una nota dei partecipanti al sit-in alla terza circoscrizione - va fortemente a penalizzare le attività commerciali presenti, in un periodo già duramente colpito da una profonda crisi economica. Tale situazione porterebbe, inevitabilmente, alla possibile chiusura delle attività presenti, visto il percorso obbligatoriamente più lungo ai quali sarebbero costretti i propri clienti per raggiungerle. Altra criticità riguarda anche le forniture che avvengono con mezzi pesanti, di conseguenza la fornitura effettuata con un mezzo di trasporto più piccolo implica quantitativi minori con costi maggiori e quindi perdita economica":

Tra le opzioni proposte dai commercianti c'è anche quella dell'istituzione di divieti di sosta al posto del senso unico di marcia, in modo da poter comunque consentire il passaggio dell'autobus. "Nessuno nel quartiere è stato interpellato - aggiunge Toni Meli, un residente - e in circoscrizione non sapevano nulla dell'ordinanza prima che fosse pubblicata. Dopo averci ricevuto, i consiglieri hanno garantito che proporranno le alternative affinché vengano garantite sia la circolazione dei mezzi pubblici, sia la viabilità, nonché le attività dei commercianti".