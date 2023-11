Il nodo viabilità in via Belmonte Chiavelli: riunione Comune-Amat

Una riunione tecnica per risolvere il nodo viabilità in via Belmonte Chiavelli e in via Santa Maria di Gesù alla luce dell’attività di monitoraggio dell’entrata in vigore delle ordinanze che hanno riportato in esercizio la linea 209 dell’autobus. Il vertice - che si è svolto ieri - ha visto impegnati gli uffici della mobilità del Comune e Amat. A convocare la riunione il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore comunale Maurizio Carta.

"Durante la riunione sono state individuate alcune ipotesi di migliorie e variazioni che saranno verificate al più presto dagli uffici preposti in modo da poter essere sottoposte agli organi competenti per la sicurezza", fanno sapere dal Comune.

Proprio negli scorsi giorni è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Belmonte Chiavelli, nel tratto compreso fra viale Regione e cortile Colnago. Il provvedimento sperimentale del Comune, in vigore per due mesi, è arrivato dopo le proteste avvenute lo scorso primo novembre, quando residenti e commercianti hanno bloccato il traffico sulla circonvallazione per protestare contro il senso unico in via Belmonte Chiavelli.

Motivi di ordine pubblico hanno indotto il sindaco Roberto Lagalla ad emanare un'ordinanza che sostanzialmente recepisce le indicazioni contenute in una mozione approvata all'unanimità dalla terza circoscrizione. A vigilare sul "doppio senso, nelle ore di maggior traffico", ci saranno gli agenti della polizia municipale. Così si legge nell'atto del sindaco, che ha abrogato le precedenti disposizioni. Ovvero le ordinanze emanate per consentire "il transito in sicurezza della linea 209 dell'Amat nella sezione stradale delle vie Belmonte Chiavelli e Santa Maria Di Gesù che, in alcuni punti, è piuttosto esigua". Motivo per cui il presidio dei vigili urbani dovrà essere garantito anche "nelle ore di servizio dei bus numero 209".

Queste le parole dell'assessore Carta dopo la riunione di ieri: "L’ascolto delle esigenze della cittadinanza è una priorità dell’Amministrazione come la sua sicurezza e quindi si fa affidamento sul senso di responsabilità dei residenti e degli esercenti delle borgate perché interrompano le proteste in attesa delle soluzioni che potranno essere trovate in un clima di serenità e dialogo e non sotto la pressione di un inaccettabile scontro e vandalizzazione delle strade. Sono certo che una soluzione potrà essere trovata in tempi brevi per il benessere dei cittadini e nel rispetto della loro sicurezza”