Via Belmonte Chiavelli, riecco il doppio senso dopo le proteste: Lagalla firma un'ordinanza valida due mesi

Ripristinato il doppio senso di marcia in via Belmonte Chiavelli, nel tratto compreso fra viale Regione e cortile Colnago. Lo ha deciso il Comune con un provvedimento sperimentale, in vigore per due mesi, dopo le proteste avvenute lo scorso primo novembre, quando residenti e commercianti hanno bloccato il traffico sulla circonvallazione per protestare contro il senso unico in via Belmonte Chiavelli.

Motivi di ordine pubblico hanno indotto il sindaco Roberto Lagalla ad emanare un'ordinanza che sostanzialmente recepisce le indicazioni contenute in una mozione approvata all'unanimità dalla terza circoscrizione. A vigilare sul "doppio senso, nelle ore di maggior traffico", ci saranno gli agenti della polizia municipale.

Così si legge nell'atto del sindaco, che abroga le precedenti disposizioni. Ovvero le ordinanze emanate per consentire "il transito in sicurezza della linea 209 dell'Amat nella sezione stradale delle vie Belmonte Chiavelli e Santa Maria Di Gesù che, in alcuni punti, è piuttosto esigua". Motivo per cui il presidio dei vigili urbani dovrà essere garantito anche "nelle ore di servizio dei bus numero 209".