"Tavolini e sedie in strada senza autorizzazione", multati i gestori di un pub in via Bara all'Olivella

Multa e denuncia per i gestori del pub Scacciapensieri, in via Bara all'Olivella. I due, di 36 e 35 anni, sono accusati di "invasione di terreni e deturpamento di cose d’interesse storico-artistico". Nel corso dei controlli, eseguiti dai carabinieri della Stazione Palermo Centro in collaborazione con la polizia municipale, è emerso che "avevano occupato arbitrariamente suolo pubblico attiguo all’attività commerciale con arredi di vario tipo, al fine di trarne profitto".

"Il controllo - si legge in una nota - ha fatto rilevare anche varie violazioni amministrative, come l’assenza di Scia esterna, l’occupazione del suolo pubblico, l’utilizzo di sistemi di diffusione del suono difformi da quelli previsti da perizia e mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo. Sono state, conseguentemente, elevate sanzioni per oltre 3.500 euro".