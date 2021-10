/ Via dell'Autonomia Siciliana

Via Autonomia Siciliana, sfregiata l'area dedicata a Emanuela Loi

L'installazione si trova a due passi da via D'Amelio, luogo della strage in cui furono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti della scorta di cui faceva parte proprio Emanuela Loi. Alcuni dei pannelli in cui sono state collocate le foto delle donne che hanno lottato contro la violenza sono stati rotti