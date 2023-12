Tragedia alla vigilia di Natale. Nel tentativo di salvare il figlio che si era pericolosamente sporto dal balcone un uomo, M.G. di 38 anni, è precipitato dal sesto piano di un palazzo insieme al suo bambino. Lui, 38 anni, nella caduta ha sfondato il tetto di un ristorante ed è morto. Mentre il piccolo di 4 anni è rimasto miracolosamente illeso perché la caduta sarebbe stata attutita da alcuni pannelli fonoassorbenti del tetto del ristorante. Il fatto è successo oggi pomeriggio poco prima delle tre in via Ausonia.

Sul posto nel giro di tre minuti - raccontano i testimoni - sono arrivate due ambulanze. L'uomo, professore associato della facolt di Ingegneria dell'universit di Palermo, è stato intubato e portato in ospedale ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi ed è deceduto. Il bambino è stato subito soccorso da alcune persone che hanno assistito alla scena e poi trasportato all'ospedale Cervello dove si trova in buone condizioni.

Inizialmente nella zona si era sparsa la voce che si fosse trattato di un suicidio, poi le diverse testimonianze raccolte da polizia e vigili del fuoco hanno fatto propendere per l'ipotesi di un tragico incidente. Ma sono ancora in corso le indagini per capire come effettivamente siano andate le cose.