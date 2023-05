Spari contro un negozio in zona Malaspina. I carabinieri indagano su un episodio avvenuto tra stanotte e le prime ore del mattino in via Aurispa, dove sono intervenute le pattuglie del Nucleo investigativo con il personale della Sezione investigazioni scientifiche per effettuare i rilievi. Almeno tre i fori trovati sulle vetrine. Al momento dell’accaduto l’attività non era ancora aperta e dunque non si registrano feriti.

I militari sono intervenuti dopo le telefonate arrivate al 112 da parte di alcuni cittadini che avevano sentito esplodere dei colpi di pistola. Asnche il titolare, aprendo il negozio, ha notato le vetrine danneggiate e ha chiamato i carabinieri. Dopo gli accertamenti tecnici eseguiti, i carabinieri hanno informato la Procura. Il fascicolo è ora nelle mani Direzione distrettuale antimafia visto che l'episodio sembra avere i contorni della classica intimidazione.

Gli investigatori, oltre ad avere acquisito le immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza installati nella zona, hanno ascoltato il commerciante e alcuni potenziali testimoni per cercare di capire chi abbia esploso i colpi, probabilmente passando a bordo di uno scooter, magari con il volto coperto dal casco, per poi fuggire in direzione della Noce.

Attraversando via Aurispa intorno all’ora di pranzo, oggi, sembra quasi che non sia successo nulla. Qualche residente ammette di aver sentito un forte rumore intorno alle 10.30 ma di averlo scambiato per l’ennesima raffica di petardi esplosa nel quartiere. "Qualcuno dicevano che stanno registrando qualche pubblicità, qualche cosa in grande stile", racconta qualcuno.

Articolo modificato alle ore 18.30 del 31 maggio 2023 // aggiornamenti sull'orario dell'episodio