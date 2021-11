/ Via Anna Nicolosi Grasso

Sorpreso a rovistare dentro un'auto scappa salendo sul tetto di una scuola: arrestato

In manette un 25enne. I carabinieri lo hanno bloccato al termine di un breve inseguimento iniziato in via Anna Nicolosi Grasso, zona Oreto. Trovati altri tre mezzi danneggiati e saccheggiati