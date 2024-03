Le strade di Cruillas che rischiano di cedere, approvato il progetto esecutivo: ora c'è da affidare i lavori

Un altro passo avanti verso la sistemazione di alcune strade a Cruillas che da anni sono a rischio cedimento. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando, ha approvato ieri il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro. L’opera, che interesserà il tratto compreso tra via Vanvitelli e viale Michelangelo, prevede anche lavori all’impianto di pubblica illuminazione e ai relativi marciapiedi. L’intervento per l'importo di tre milioni e mezzo di euro è finanziato con fondi ministeriali.

Si tratta di lavori attesi da anni soprattutto dai residenti di via Alfonso Amorelli e via Andrea D'Antoni, costretti a convivere con la paura che da un momento all'altro l'asfalto possa sprofondare. Un disagio segnalato a più riprese dai residenti. Il Comune, nello scorso febbraio, aveva pubblicato un avviso rivolto alle aziende per avviare le operazioni di affidamento degli interventi. L'amministrazione sta provando a individuare fino a 15 operatori economici da invitare nella successiva procedura negoziata senza bando svolta in via telematica con richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa del Consip. L'avviso è scaduto lo scorso primo marzo.