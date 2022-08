Piante e nuovi arredi in via Amari: "L'isola pedonale diventerà asse commerciale, del ristoro e del tempo libero"

Via Emerico Amari verrà riqualificata e diventerà un asse commerciale, del ristoro e del tempo libero. E' questo il progetto dell'assessore alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta, e di quello alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che ieri hanno incontrato gli esercenti della zona assieme ai tecnici del Comune.

"Si è trattato di un importante momento di condivisione e di corresponsabilità - scrivono gli assessori Carta e Forzinetti in una nota - per inaugurare un modello di amministrazione pubblica, promosso dal sindaco Roberto Lagalla, che non progetta nel chiuso di un ufficio e a compartimenti stagni, ma che si confronta innanzitutto tra uffici. La riqualificazione di uno spazio pubblico con attività commerciali all’aperto è una questione urbanistica e produttiva insieme - sottolineano - che si confronta con trasparenza con i portatori di interesse locale e con coloro che sono i primi destinatari di ogni intervento di trasformazione: invece di subire decisioni o creare un conflitto rispetto agli interventi, concorrono in maniera proficua alla definizione della migliore soluzione per garantire l’interesse pubblico e l’agevolazione delle attività produttive in una città che ha bisogno di riattivare il proprio dinamismo economico".

L'idea dell'amministrazione è di trasformare via Amari in uno spazio pubblico che possa accogliere in maniera adeguata sia i turisti che arrivano dal porto sia gli stessi palermitani, mantenendo l'isola pedonale. Di più: sono previsti degli interventi finalizzati a migliorare il decoro e la vivibilità della strada, tant'è che il Comune già attivato le procedure per la fornitura degli arredi e delle piante.

"Nel corso della riunione - concludono Carta e Forzinetti - si è giunti a un miglioramento della soluzione progettuale che sarà approfondita dall'ufficio interventi di decoro e arredo urbano, dall'ufficio tecnico del Suap, insieme alla soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per le necessarie verifiche tecniche, urbanistiche ed estetiche, in modo da pervenire in tempi rapidi alla sua realizzazione".