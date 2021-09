Resta col braccio incastrato nel macchinario per produrre le cialde dei cannoli, ferito 28enne

L'incidente si è verificato in un laboratorio dolciario in via Agnetta, zona Villagrazia. I colleghi hanno subito chiamato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Polizia e Asp hanno avviato gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la posizione lavorativa. Locali sequestrati

Incidente sul lavoro in via Agnetta, nella zona di Villagrazia. Un ragazzo di 28 anni è stato ricoverato oggi pomeriggio al pronto soccorso del Civico per una lesione all’avambraccio riportata mentre lavorava in un laboratorio dolciario. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e il personale dello Spresal (Unità prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asp.

Secondo una prima ricostruzione il 28enne stava lavorando con una “sfogliatrice” per la produzione di cialde per cannoli, il dolce tipico siciliano. Per cause ancora da accertare il macchinario si sarebbe attivato e il braccio del dipendente è rimasto incastrato. I colleghi hanno subito chiamato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza.

I poliziotti e il personale dell’Asp, specializzato nel servizio di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, hanno avviato gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme, la conformità dei macchinari e la posizione lavorativa del 28enne. Il laboratorio, su disposizione del pm, è stato sottoposto a sequestro sino al termine della prima fase d’indagini.