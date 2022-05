Bagheria, ladri prendono a mazzate la vetrina di un negozio e rubano la cassa

Avrebbero preso a mazzate la vetrina di un negozio per poi entrare e rubare i pochi spiccioli trovati. E’ successo in corso Umberto, a Bagheria. A indagare sul furto gli agenti del commissariato che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e dalle telecamere installate in zona, anche quelle collegate la centrale della polizia municipale.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che le telecamere abbiano inquadrato un uomo, forse in compagnia di un complice, che - approfittando del buio della notte tra giovedì e venerdì - avrebbe mandato in frantumi il vetro accedendo nel negozio e portando via il registratore di cassa, rinvenuto il giorno dopo in una strada vicina e su cui sono in corso accertamenti.

La notte successiva invece è stato registrato il danneggiamento di un distributore di bibite automatico, sempre nella zona di corso Umberto I, aperto 24 ore su 24. Negli ultimi mesi sono stati presi di mira alcuni bar e qualcuno ha posto rimedio installando le inferriate su porte e finestre per scoraggiare i malintenzionati. Un gruppo di residenti si è riunito per cercare di sensibilizzare il Comune e ottenere maggiori controlli notturni.