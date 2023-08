Il vertice in Prefettura dopo lo stupro, nuova stretta sulla movida nella città che attende il "cambiamento culturale"

Il "cambiamento culturale", auspicato dal prefetto Maria Teresa Cucinotta a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dopo lo stupro di gruppo che ha portato all'arresto di sette giovani, per anni è stato il leit motiv delle amministrazioni comunali guidate dall'ex sindaco Leoluca Orlando. Oggi come ieri, però, a Palermo si fa fatica a toccare con mano questo benedetto cambiamento culturale. E puntualmente, dopo casi eclatanti come quello avvenuto al Foro Italico, si sprecano le "ricette" e le misure di contrasto a quella criminalità "spicciola" che spadroneggia in diverse zone della città.

Stavolta l'epicentro dei problemi viene individuato nella Vucciria: è qui, ha promesso il prefetto, che le forze dell'ordine "metteranno in campo azioni per un maggiore controllo sulla movida". Già, la movida o meglio la movida selvaggia. Finora le azioni di contrasto - che per carità ci sono state - non hanno sortito gli effetti sperati. Ecco perché, ha aggiunto Cucinotta, "pensiamo di rafforzare i presidi che già sono presenti nelle 'piazze' della movida. Alla Vucciria abbiamo pensato di organizzare un nuovo presidio di forze dell'ordine, accompagnato da un'azione sinergica con il Comune, che deve regolamentare la presenza dei locali accompagnata dalla repressione degli abusivi che già in passato abbiamo già contrastato con diversi sequestri".

L'eco di un fatto eclatante come lo stupro del Foro Italico ha riacceso i riflettori sulla mala movida e sicuramente, fintanto che la soglia dell'attenzione sarà alta, alla Vucciria non mancherà il presidio del territorio. E poi? E nelle altre zone "calde" della città? Di Ballarò, diventata la principale 'piazza' di spaccio del crack, non si parla al momento. Il tema, tanto per citare una delle tante emergenze di Palermo, sembra essere uscito dall'agenda politica. E dire che il 12 giugno scorso la società civile si è fatta sentire per chiedere "più sicurezza e legalità" in centro, con un corteo che ha attraversato la città e si è concluso in prefettura. Un corteo sospinto anche dalla prima circoscrizione, che all'epoca parlava di "situazione che non ha maturato segnali evidenti di miglioramento".

Adesso, che la situazione è pure peggiorata, nei tavoli della prefettura continua a mancare la presenza della base. Invano finora le circoscrizioni, la prima ad esempio, hanno chiesto di sedere accanto ad altri attori istituzionali. "La prefettura non ha nemmeno risposto alla nostra pec", ha riferito il vicepresidente Antonio Nicolao, sottolineando che "consiglieri di circoscrizione, presidenti di associazioni e referenti di parti sociali - proprio perché molto spesso sono il primo anello di collegamento tra cittadini e istituzioni - possono indicare situazioni sul nascere che potrebbero essere oggetto di approfondite indagini finalizzate a prevenire eventuali reati".

Oggi, provando ad andare oltre i "faremo", né dalle dichiarazioni del prefetto né da quelle rilasciate dal vicesindaco Carolina Varchi - che al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza ha confermato l'impegno del Comune ad "azioni di sistema mirate all’incremento della sicurezza, al contrasto dei fenomeni di abusivismo e al controllo delle somministrazioni" - sembra emergere una strategia complessiva di lungo respiro contro la criminalità che opera nelle zone della movida.

Militarizzare Palermo è impossibile, colpevolizzare l'intera città non sarebbe giusto. Lo sa bene il prefetto, che infatti batte sul cambiamento culturale: "Perché - ha spiegato - è molto grave che i ragazzi, addirittura uno all'epoca dei fatti fosse minorenne, manifestino questa cultura veramente maschilista. Il lavoro che si deve fare è soprattutto culturale. Abbiamo delle strutture come la scuola che è eccellente in questa città e con la quale lavoriamo. Dobbiamo essere vicini alle persone e alle famiglie - ha proseguito il prefetto - anche questi ragazzi vanno aiutati al di là del fatto che dovranno essere sanzionati. Si devono sviluppare le mentalità migliori, condannare e superare questa cultura così ancorata a canoni maschili dagli esiti veramente drammatici come mostrano tutti gli episodi di femminicidio che purtroppo questa estate sono stati parecchi".

Un lavoro a lungo termine, che necessita dell'impegno sul campo da parte di tutte le agenzie educative; non degli slogan che in questa città ha propinato la politica. Il cambiamento culturale che, in tutta onestà, si è percepito sul fronte della lotta antimafia, solo di striscio è riuscito a fare breccia in ampie fasce della nostra società. Ci vorrà del tempo.

Intanto, all'amministrazione comunale spetta il compito di una "maggiore incisività nella regolamentazione della movida", come ha rilevato la stessa Varchi, nonché il ripristino delle condizioni di sicurezza in quei luoghi che sicuri non sono. Ad esempio i cantieri, più o meno abbandonati o facilmente accessibili. "Nonostante questa amministrazione abbia già chiuso alcuni lavori con evidente ristoro anche per la viabilità cittadina, avvieremo un censimento dei cantieri", ha annunciato Varchi sulla scia delle parole del prefetto. "Puntiamo a mettere in sicurezza - ha concluso Cucinotta - anche quelle aree abbandonate che possono essere oggetto di occupazioni abusive o rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, oltre che per l'ordine pubblico. Attiveremo un tavolo con il Comune per censire tutte queste aree e valutare le azioni da mettere in campo". Anche su questo fronte, dopo le parole si attendono i fatti.