VIDEO | Caos Rap, discariche alte 2 metri e ingombranti sui marciapiedi: "Dimettetevi tutti"

Mentre prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori dell'ex municipalizzata, abbiamo fatto un giro dal centro alla periferia, per fare il punto sulla raccolta rifiuti. In via Malaspina i sacchetti ostruiscono un passo carrabile e il transito dei pedoni. All'Arenella immondizia non raccolta da settimane. "Siamo stanchi, intollerabile nel 2021"