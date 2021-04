Incontro all'Ars sulla vertenza Picchettini, i sindacati: "I 18 lavoratori saranno ricollocati"

I segretari generali di Fim Fiom Uilm Palermo fanno il punto sul vertice in Quinta Commissione: il dirigente generale del Dipartimento lavoro, Gaetano Sciacca, convocherà Fincantieri

I 18 lavoratori della cooperativa Picchettini saranno ricollocati. Ad annunciarlo, al vertice di un incontro in Quinta Commissione all'Ars sono Fim, Fiom e Uilm Palermo. “Prendiamo atto - affermano i segretari dei sindacati, Antonio Nobile, Angela Biondi e Vincenzo Comella - delle dichiarazioni del dirigente generale del Dipartimento regionale del Lavoro e dell'Impiego, Gaetano Sciacca, che si è assunto la responsabilità del buon esito di questa vertenza che portiamo avanti ormai da sei mesi e che, comunque, ha già visto ricollocare 36 lavoratori”.

Dopo che le Federazioni di categoria hanno comunicato alla Commissione la situazione aggiornata di questi lavoratori, il dirigente del Dipartimento è intervenuto dichiarando che si farà carico di convocare Fincantieri. "Sciacca - fanno sapere le sigle sindacali - ha infatti sostenuto che la stessa Fincantieri, dovrà assicurare la ricollocazione di tutti i lavoratori dato che si è trattato di una forma di cambio di appalto. Ci aspettiamo, quindi - concludono - che Sciacca ci riconvochi in tempi rapidi, così come si è impegnato a fare, per comunicarci quando i lavoratori torneranno a lavorare”.