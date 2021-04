Vertenza Picchettini, 18 lavoratori ancora in bilico: sindacati chiedono garanzie

In 36 sono stati ricollocati all’interno di tre aziende dell’indotto Fincantieri e altri hanno maturato, o stanno maturando, i requisiti per accedere alla pensione. La denuncia di Fim, Fiom e Uilm: "Bisogna trovare una soluzione per tutti"

La vertenza dei lavoratori della Cooperativa Picchettini non è ancora conclusa: per 18 di loro non è ancora stata trovata alcuna soluzione occupazionale. la denuncia arriva Fim, Fiom e Uilm che chiedono garanzie. "Da quando è iniziata la vertenza - dichiarano i segretari Antonio Nobile, Angela Biondi e Vincenzo Comella, in una nota congiunta - oltre al confronto costante con la Prefettura, ci siamo rivolti alle istituzioni e alla politica affinché si trovassero soluzioni per questi lavoratori. Abbiamo chiesto, e poi sollecitato, un incontro alla V Commissione Lavoro della Regione che avevamo già incontrato all’inizio della vertenza, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna riposta”.

Trentasei lavoratori sono stati ricollocati all’interno di tre aziende dell’indotto Fincantieri e altri hanno maturato, o stanno maturando, i requisiti per accedere alla pensione. “La politica non può abbandonare i restanti 18 lavoratori. Né il presidente della Regione né l’assessore alle Attività produttive né quello al Lavoro ci hanno mai risposto. Chiederemo nuovamente al prefetto di intervenire affinché l’impegno preso in quella sede, cioè quello di trovare soluzioni per tutti i lavoratori che nulla hanno che fare con le questioni che hanno generato il problema, si traduca in una concretezza occupazionale. Per noi la vertenza rimane aperta finché non si troverà soluzione per tutti”.