VIDEO | Vertenza Ast, i lavoratori rallentano il traffico per protesta: "No ai privati, giù le mani dall'azienda"

Il sit in davanti all'assessorato regionale alle Infrastrutture, in via Leonardo da Vinci, per avere risposte sulle sorti dei dipendenti e manifestare dissenso per l’esclusione dei rappresentanti di categoria dal vertice di oggi con il management aziendale. L'assessore Aricò: "Grande attenzione per garantire trasporti efficienti, lunedì incontro con i sindacati"