Il futuro di Amg Energia è in bilico, s'inasprisce la vertenza coi sindacati: l'Ugl proclama tre giorni di sciopero

A un mese dalla scadenza della proroga del contratto di servizio di Amg Energia con il Comune, in assenza di soluzioni sul destino della società, l'Ugl proclama tre giorni di sciopero: i lavoratori incroceranno le braccia il 31 ottobre, il 2 e il 3 novembre.

"Il 3 dicembre, data in cui scadrà il contratto di servizio, è dietro l'angolo. Amg Energia è l'unica azienda tra le partecipate del Comune con bilanci sempre in attivo abbandonata in un limbo di cui i silenzi sono macerie", scrive in una nota la segreteria provinciale dell'Ugl Chimici, che chiede l'intervento del sindaco Roberto Lagalla e si schiera contro l'ipotesi di vendita: "Non siamo d'accordo, cosa diversa sarebbe un partner che possa affiancare la transizione. Siamo disponibili a parlarne ma senza 'vestiti già confezionati' da chi ha lasciato in queste condizioni l'azienda. Basta alle ingerenze politiche sulla gestione industriale di una società ormai commissariata senza che ne esistano i presupposti, a partire dalla scelta del nuovo direttore aziendale. Basta alle ingerenze politiche sulle decisioni dei rappresentanti del Cda scelti dal socio Comune, a cui vengono legate le mani".

S'inasprisce dunque una vertenza che ruota attorno ad una norma nazionale, secondo la quale bisogna indagare il mercato sulle migliori condizioni economiche per la fornitura del servizio di pubblica illuminazione, gestione dei semafori e degli impianti di climatizzazione, riscaldamento e illuminazione di uffici, scuole e strutture comunali. Un'eventuale gara Consip darebbe margini ridotti sulle clausole sociali per i lavoratori: in ballo c'è il destino di circa 230 dipendenti.

"Con questo sciopero - dichiara il segretrario aziendale di Amg Energia, Antonino Di Cristofalo - ci dispiace dover arrecare disagio nei servizi alla cittadinanza ma le azioni di lotta servono a far comprendere il disagio dei lavoratori. Così non possiamo più andare avanti: siamo pronti a revocare lo sciopero qualora si voglia, da parte del sindaco, degli assessori competenti e dei consiglieri comunali, discutere del futuro di Amg Energia".