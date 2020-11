Verso la chiusura delle scuole, Confasi lancia raccolte firme per tenerle aperte

Confasi Sicilia ha iniziato una raccolta di firme attraverso i suoi canali social e tramite WhatsApp per chiedere di tenere aperte le scuole palermitane.

"In poche ore la nostra petizione online - dichiara il presidente regionale di Confasi, Davide Lercara - ha già ricevuto migliaia di adesioni da parte di genitori che come noi ritengono che le scuole siano tra i luoghi più sicuri per i figli in questo periodo di pandemia. Con la stessa petizione chiediamo di incentivare anche la didattica a distanza volontaria". Domenica prossima Confasi invierà le firme al sindaco Leoluca Orlando per le opportune determinazioni.