Tolti i biglietti, le foto e i cimeli dall'Albero Falcone: via alle verifiche sulla stabilità del ficus

Tolti i biglietti, le foto e i cimeli dall'Albero Falcone per dare il via alle verifiche sulla stabilità del ficus che si trova in via Nortarbartolo, davanti a quella che fu l'abitazione del magistrato ucciso il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci. Ad occuparsi dei controlli sull'albero - un pezzo di storia diventato un simbolo della lotta antimafia, nonché meta tutto l'anno di giovani e meno giovani - sarà l'agronomo Claudio Benanti, che sarà coadiuvato da altri esperti del settore.

"I biglietti, le foto e i cimeli - spiega Benanti - sono stati staccati in modo da arrecare il minor danno possibile alla pianta e sono stati consegnati alla fondazione Falcone". I controlli, che partiranno in questi giorni, potrebbero andare avanti anche dopo il 23 maggio. C'è dunque il rischio che, nel giorno del 32esimo anniversario della strage di Capaci, l'albero sia ancora "spoglio" e i manifestanti che si radunano in via Notarbartolo non possano affiggere biglietti e cimeli. Qualcuno già storce il naso ma, secondo l'esperto, "è la scelta migliore per curare la pianta".

"La valutazione integrata di stabilità sull'albero Falcone - prosegue Benanti - prevede l'impiego di strumentazioni tecniche complesse: georadar, indagini dendropenetrometriche, tomografie e prove di trazione". Quest'ultime verranno effttuate nella notte fra l'8 e il 9 maggio. Per l'occasione, un tratto di via Notarbartolo verrà chiuso al traffico e nella zona scatteranno divieti di sosta e transito, così come stabilito da un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune.

L'Albero Falcone è di proprietà del condominio di via Notarbartolo 23, che ne ha la responsabilità, ed è al contempo sottoposto al vincolo da parte della sovrintendenza in quanto bene culturale. "Anche se è in sofferenza da tempo - conclude l'agronomo - è necessario lavorare per ridurre il rischio di eventi dannosi".