Amat, i sindacati dopo l'incontro tra Comune e azienda: "Servono più autisti per garantire il servizio"

"Abbiamo sottolineato come priorità, la necessità assoluta di colmare la carenza di autisti quale elemento assolutamente imprescindibile per ottimizzare il servizio di trasporto cittadino, incrementare la sicurezza di esercizio con una importante incidenza sulla produzione chilometrica e quindi sui ricavi aziendali". Lo scrivono in una nota i sindacati di Amat, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti Cobas, Trasporti Orsa Trasporti dopo il primo incontro avvenuto ieri pomeriggio con il vicesindaco nonché assessore alle Partecipate, Carolina Varchi, l'assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, e la governance aziendale.

"L'occasione è stata più che propizia per una prima disanima di tutte le maggiori criticità aziendali economiche, finanziarie e strutturali. Insieme alla governance aziendale abbiamo avuto modo di evidenziare le necessità di intervenire con appropriati e mirati interventi soprattutto in tempi ragionevoli", dicono i sindacati.

"Abbiamo condiviso con la nuova amministrazione comunale l'intento di porre sempre al centro il trasporto pubblico come elemento indispensabile e indifferibile dell'azienda, anche in ottica di area metropolitana".

Nei prossimi giorni la nuova amministrazione comunale, hanno annunciato gli assessori, avvierà una verifica e un contestuale studio di tutta la documentazione fornita dall'azienda. "L'intento e lo spirito costruttivo lascia intravedere senza dubbio l'inizio di un nuovo percorso, ci auguriamo che l'impegno sia costante e porti a risultati concreti", concludono i sindacati.