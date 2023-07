Vergine Maria, scaricano terra vegetale in strada: i vigili li beccano, scatta la multa

Con un mezzo pesante avevano scaricato in strada una grossa quantità di terra vegetale, che doveva servire per la sistemazione del giardino di un immobile in ristrutturazione in via Vergine Maria, all'altezza del cimitero dei Rotoli. Ma una pattuglia della polizia municipale che si trovava in zona ha notato tutto e ha multato il proprietario del mezzo.

Le sanzioni sono scattate sia per il "deposito terra vegetale su sede stradale senza autorizzazione" (866 euro), ma anche perché il bobcat che doveva essere utilizzato per sistemare la terra nel giardino (circa 20 metri quadrati) era senza targa e assicurazione. Gli agenti hanno inoltrato la relazione all'Edilizia privata che effettuerà un sopralluogo nel cantiere edile per verificare che sia tutto in regola.