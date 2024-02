Vergine Maria, i residenti contro l'ampliamento del cimitero dei Rotoli: "Ignorato il parere negativo dell'Asp"

La Cgil al fianco dei residenti di Vergine Maria, che oggi pomeriggio hanno organizzato un'assemblea pubblica per contestare il progetto del Comune sull'ampliamento del cimitero dei Rotoli.

"Ci sono almeno tre temi fondamentali in questa vicenda - dichiara il segretario Cgil Palermo Dario Fazzese -. Il primo è l’atteggiamento del governo della città, che decide di amministrare da sola senza dialogare con i cittadini e passando sulla testa dei residenti. Il seconda è legato alla viabilità della zona, già molto complessa, che rischia di ingolfarsi del tutto. Il terzo tema è la salute dei cittadini. Infatti si vorrebbe creare un deposito di rifiuti cimiteriali malgrado un parere negativo dell’Asp di Palermo, che la Giunta ha ignorato".

"Per questi motivi - conclude Fazzese - l'assemblea ha deciso di mettere in atto ogni sforzo necessario, comprese azioni di disobbedienza civile, per costringere il sindaco, commissario cimiteriale, e la giunta a discutere delle controproposte pensate dai cittadini”.