Vergine Maria, Orlando rassicura i residenti: "Nessun cimitero nell'area dell'ex Edil pomice"

L'area confiscata alla mafia della ex Edil pomice, all'Arenella, sarà destinata a servizi e verde per i cittadini del quartiere. A dirlo è stato il sindaco Leoluca Orlando ricordando che già a settembre "la Giunta ha inserito la proposta all'interno del Piano degli spazi di quartiere da finanziare con il Recovery Fund".

Nei giorni scorsi era circolata la notizia che l'Amministrazione aveva assegnato l'area ai servizi cimiteriali con l'obiettivo di valutarne l'utilizzo per ampliare gli spazi del cimitero dei Rotoli. I residenti, che da anni chiedono la realizzazione di un parco per bambini e uno spazio per i parcheggi, erano scesi in piazza.

A rassicurarli adesso è lo stesso primo cittadino. Orlando ha chiarito chje "non è previsto di utilizzare l'area per l'ampliamento del cimitero dei Rotoli anche per la presenza di insormontabili vincoli".