La riapertura del Giardino della Zisa e gli spazi verdi ancora negati: "Stiamo facendo il massimo sforzo"

Uno spazio verde pronto a riaprire, il Giardino della Zisa, e altri tre negati da tempo immemore: fondo Terrasi-villa Gaetano Costa, parco Libero Grassi e parco Ninni Cassarà. Dopo tre settimane di chiusura, con una lunga coda di polemiche, domani cancelli aperti alla Zisa: lo conferma l'amministrazione comunale che fa il punto anche su quelle aree che invece restano off limits. Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde urbano Andrea Mineo non nascondono le difficoltà e parlano di "sfide molto complicate che necessitano di grande attenzione".

"Il verde - sottolineano - è stato un settore negli ultimi anni lasciato spesso al degrado e all'incuria e questa amministrazione sta impiegando il massimo sforzo per restituire alcuni polmoni naturali alla città". Al Giardino della Zisa - con il nuovo impianto di irrigazione, il ripristino di quello vecchio e le transenne al ponticello di legno barcollante - i visitatori potranno tornare a fruire dell'area inserita nel percorso Arabo-normanno; a Villa Trabia invece sono state montate le panchine nella nuova area cani che riapre e gli ultimi cestini, mentre a settembre si penserà al nuovo impianto di illuminazione di tipo green con pannelli solari.

Ben più impegnativi i lavori che riguardano i parchi Libero Grassi, Cassarà e lo spazio di Villa Costa. In questi mesi, informano sindaco e assessore, ci sono stati "passi in avanti burocratici" ma la riapertura resta ancora lontana.

Parco Libero Grassi

Prosegue l’iter di progettazione dei lavori di bonifica della ex discarica di Acqua dei Corsari, dove sorgerà il parco Libero Grassi. Per le opere di bonifica in quest’area sono disponibili 11 milioni di euro di fondi regionali. Lo scorso 31 maggio la conferenza dei servizi ha dato parere positivo per l’approvazione del progetto. "Adesso il progetto per la bonifica è all’esame di una commissione tecnico-scientifica che si esprimerà in tempi molto stretti", assicura il Comune. Si tratta di passaggi necessari che porteranno proprio ai lavori di bonifica dell’area di Acqua dei Corsari che si estende per una larghezza di circa 500 metri oltre gli insediamenti edilizi presenti su bordo strada e che avanza verso il mare fino a raggiungere un’ampiezza di circa ml 280 dalla strada.

Fondo Terrasi-villa Gaetano Costa

Attorno alla villa che sorge fra viale Lazio e viale Campania, riferisce l'amministrazione, "i lavori di sistemazione sono già avviati ed in fase avanzata. Il parco sarà, in tempi brevi, riqualificato sia dal punto di vista arboreo che impiantistico e migliorato nella cura colturale, con l'obiettivo di farne un grande spazio verde da consegnare alla cittadinanza e garantire una migliore fruizione".

Lo spazio verdecomunque è aperto al pubblico e "al suo interno è possibile già verificare i lavori in corso, di pulizia e decespugliamento delle aiuole, di sfoltitura delle foglie secche dagli alberi di agrumi e piccoli interventi di potatura di sollevamento delle chiome per dare una migliore forma alle piante. Le operazioni di manutenzione e di cura del verde sono state implementate a seguito del risveglio vegetativo delle piante, che necessitano di cure legate soprattutto all’eliminazione delle erbe infestanti e di tutti quegli interventi sul terreno a partire dalle lavorazioni manuali".

Dal mese di maggio sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione nel giardino: "Si è proceduto alla sagomatura di tutte le siepi che contornano le aiuole oltre alla quotidiana pulizia dei viali e dell’area cani dove la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cestini è a carico del personale giardiniere. Sono state pulite le vasche dove vegetano le ninfee che attualmente ci regalano abbondanti fioriture. E' in fase di predisposizione la realizzazione del nuovo impianto di irrigazione a goccia e a pioggia del tipo smart, comandato da remoto che consentirà di innaffiare le alberature esistenti e nuove e i prati di nuova realizzazione. Nell'ambito del progetto Verde diffuso e Connettività verde sono previste nuove forniture di panchine, cestini e vasi di arredo;

- sistemazione delle piante incolte; nuovi prati; il ripristino delle vasche-fontane con la rifunzionalizzazione dell’impianto di ricircolo".

Per quanto riguarda l'immobile all'interno dello spazio verde, l'ex Costè, dopo gli atti di vandalismo "si è reso necessario circoscrivere e delimitare la struttura che sarà, al più presto, oggetto di avviso ad evidenza pubblica. Con l’approvazione del bilancio, l'area del Patrimonio pubblicherà un avviso per la gestione dell’immobile, in modo da renderlo nuovamente fruibile alla cittadinanza".

Parco Cassarà

Piccoli passi in avanti anche per riaprire un’area del parco Cassarà, inaugurato a novembre del 2011 e sequestrato ad aprile 2014 dalla Procura per la presenza di amianto, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. Da quel momento, la stessa Procura ha provveduto a suddividere il parco in tre sub-aree: verde, gialla e rossa. "In merito al completamento delle attività di rimozione dei residui di amianto nella sub-area rossa - dice il Comune - il Coime, che gestisce il parco, si è avvalso di imprese specializzate. Per la redazione del piano di caratterizzazione della sub-area verde, invece, è stato chiesto il prelievo dal fondo di riserva di 40 mila euro con una delibera della Giunta municipale. Sono state attivate e concluse le attività per preparare gli atti di gara sulla piattaforma Mepa: entro il 6 luglio scadrà il termine per la presentazione delle offerte".