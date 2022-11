"Falsificarono un verbale per favorire un automobilista 11 anni fa", prescrizione per tre vigili

Avrebbero falsificato un verbale dopo un incidente stradale per fare una multa più leggera ad uno degli automobilisti coinvolti. Per tre vigili urbani (il quarto è deceduto durante il processo) adesso è scattata la prescrizione per il reato di abuso d'ufficio e l'assoluzione nel merito per quello di falso. Il fatto al centro del dibattimento risale infatti addirittura a 11 anni fa, il 9 novembre del 2011, e solo oggi è stata emessa la sentenza di primo grado.

La decisione è della terza sezione del tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia, e riguarda l'ex commissario della polizia municipale Francesco D'Antoni (coinvolto in altre vicende simili), Elena Pace e Manuela Bannò, difesi rispettivamente dagli avvocati Vincenzo Dina, Monica Genovese e Tommaso De Lisi. Un quarto imputato, Alfredo Balsano è deceduto prima che si arrivasse al verdetto.

L'incidente che fece nascere l'inchiesta era avvenuto 11 anni fa tra viale Lazio e viale delle Alpi. Sul posto erano intervenuti D'Antoni e Bannò che inizialmente avrebbero sequestrato il mezzo di uno degli automobilisti e gli avrebbero fatto una multa perché aveva una targa prova. Subito dopo, però, il verbale sarebbe stato modificato - secondo l'accusa - e il sequestro sarebbe saltato e sarebbe rimasta solo la contestazione (lieve) di non aver esposto correttamente la targa prova.

Qualche tempo dopo, l'automobilista si sarebbe presentato dai vigili e avrebbe preteso che gli venisse annullata anche la multa residua. Di fronte si sarebbe trovato gli altri due imputati, Pace e Balsano, che si sarebbero categoricamente rifiutati. Quindi l'uomo si sarebbe ripresentato accompagnato, secondo la Procura, proprio da D'Antoni e Bannò, che avrebbero insistito per andare incontro all'automobilista. Gli altri due avrebbero quindi deciso di modificare ulteriormente il verbale, contestando che l'uomo non avrebbe avuto titolo per utilizzare una targa prova.

Alla fine i quattro vigili furono tutti rinviati a giudizio per abuso d'ufficio e falso, ma adesso i giudici hanno dichiarato prescritto il primo reato, e hanno deciso invece di assolvere nel merito gli imputati per il falso.