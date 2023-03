Vento e tragedia sfiorata in via Libertà: caldaia vola per strada, sfiora un passante e distrugge due auto

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in via Libertà. A causa del forte vento, una caldaia si è staccata ed è venuta giù da un palazzo, dopo essere stata trascinata dalle folate e aver sfiorato un passante, è finita contro due auto parcheggiate. Paura per i clienti dei tanti negozi di abbigliamento presenti in zona, ma anche per chi stava passeggiando nella centralissima via.

Erano passate da poco le 16, quando la caldaia ha sfondato il parabrezza posteriore di una delle due auto, posteggiata davanti al negozio "Twinset", all'altezza del civico 14. "Abbiamo temuto il peggio - racconta una signora che ha assistito alla scena -, un uomo stava uscendo da un negozio, per fortuna si è accorto di quel che stava accadendo, ha fatto un passo in avanti e ha scansato la caldaia, riuscendo a salvarsi".

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco. Numerosi sono stati in diverse zone della città e anche in provincia, gli interventi dei pompieri per la caduta di alberi, pali e cornicioni pericolanti.