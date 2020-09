Vento, fuoco e acqua: provincia di Palermo accerchiata dai roghi, la pioggia evita l'emergenza

Notte d'incendi nel Palermitano. Complice il forte vento di scirocco, i piromani hanno appiccato il fuoco in diverse zone. E per di più lo hanno fatto nell’orario in cui non possono intervenire i mezzi aerei dell’antincendio, ovvero al calar del buio. Tanto da far ipotizzare ai vigili del fuoco che dietro agli incendi di ieri sera ci sia un’unica regia.

La pioggia - provvidenziale in questo caso - ha evitato l'emergenza, aiutando i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento dei roghi. Oltre cinquanta gli interventi nelle ultime 24 ore: gli incendi, che hannno letteralmente accerchiato la provincia di Palermo, si sono sviluppati nella zona boschiva fra Partinico e Balestrate, nella zona fra contrada Guardiola e Montagna Longa a Carini (nella foto), Marineo, in contrada Manosella a Corleone ed a Giardinello.

Due gli incendi a Borgetto, nella zona di Bosco Balata e nei pressi del santuario di Romitello. Altri roghi ad Altavilla Milicia, a Sciara, in contrada Motta San Calogero e a Caltavuturo in contrada Mandragiumento. Due gli incendi a Caccamo, in contrada Noce e in Santa Maria.