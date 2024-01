Forte vento a Palermo, danni e disagi: alberi caduti e auto danneggiate

Le forti raffiche di vento hanno flagellato nelle scorse ore Palermo e la provincia. Il centralino dei vigili del fuoco è infatti stato preso d'assalto nel cuore della notte. Oltre 20 gli interventi effettuati soprattutto nella zona nord della città. Segnalati crolli di alberi a Mondello, Capo Gallo, Partanna e nell'area dello stadio. Una decina le auto danneggiate. Non risulta alcun ferito. La Protezione civile regionale nelle scorse ore ha diramato l’allerta gialla in tutte le nove province siciliane, Palermo inclusa. L'avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi.

Il maltempo ha creato disagi anche in provincia. A causa della forte pioggia a Montelepre è crollato un muro. "Il crollo ha impedito la circolazione - dice il sindaco Giuseppe Terranova - Fortunatamente il Comune di Montelepre ha un contratto di manutenzione con una ditta che è già all'opera".

Secondo le elaborazioni di 3bmeteo.com, la fase instabile e dai connotati prettamente invernali si protrarrà anche nei primi giorni della prossima settimana, alimentata dall'afflusso di correnti più fredde dal Nord Europa. "L'ingresso dei venti di Maestrale e Tramontana, legati alla graduale traslazione della circolazione ciclonica verso levante - dicono gli esperti meteo - favorirà la genesi di rapidi rovesci temporaleschi a carattere intermittente in particolare su Palermitano, Trapanese e Messinese tirrenico. Complice un calo delle temperature stimabile mediamente in 7-10 gradi in meno rispetto ai valori attuali, la neve tornerà finalmente ad imbiancare le Madonie, i Nebrodi e l'Etna, generalmente al di sopra dei 1.100-1.300 metri".