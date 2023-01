Raffiche di vento e temporale, muri crollati e alberi caduti: già cento gli interventi dei vigili del fuoco

Non si arresta l'ondata di maltempo che da ieri imperversa su Palermo e dintorni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla città e la provincia. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati per i danni causati in città e nel territorio provinciale da piogge intense e forte vento: 100 gli interventi svolti finora per alberi e cartelloni abbattuti, allagamenti diffusi.

Già da ieri il centralino dei pompieri è stato intasato dalle chiamate per le richeste di soccorso da un capo all'altro della città. per alberi pericolanti, lamiere divelte e il crollo di calcinacci dai palazzi. Decine di alberi sono caduti per il forte vento: è accaduto per esempio in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di fronte al Giardino Inglese, nella zona di via Libertà, ma anche in viale Euridice, a Partanna.

Numerosi gli interventi anche nei vicini comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Cinisi. A Carini è crollato un muro in contrada Serre. E anche oggi rimane l'allerta gialla della Protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L'avviso è valido fino alle 24.