VIDEO | Il vento butta giù un palazzo in via Ximenes, le immagini dal Borgo

I vigili del fuoco sono stati impegnati in un delicato intervento per la messa in sicurezza di un immobile di tre piani. Dopo oltre un'ora di ricerche è stata esclusa la presenza di persone sotto le macerie. Sul posto le squadre del nucleo Speleo alpino fluviale