Il vento sferza Palermo e la provincia, alberi caduti in città e un camion si ribalta sull'A19

Il forte vento di questo fine settimana di Carnevale, annunciato anche dalle previsioni meteo, ha provocato danni e disagi a Palermo e in provincia. Il centralino dei vigili del fuoco ha squillato continuamente a partire da ieri sera e sono stati numerosi gli interventi. Richieste per alberi caduti e rami spezzati sono arrivate sia da Mondello che da altre zone della citta compreso il centro. Un camion si è ribaltato sulla Palermo-Catania, probabilmente a causa delle raffiche.

Il mezzo, ieri sera, viaggiava sull'A19 in direzione del capoluogo etneo, quando si è capovolto, tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta. Il conducente del tir è stato trasportato all'ospedale di Termini Imerese con un'ambulanza del 118 e risulta ferito in modo non grave. Problemi alla viabilità anche sulla Caccamo-Termini per un albero finito sulla strada. Identica situazione sulla Sp 133 a Corleone.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per le lamiere di una copertura divelte a San Giuseppe Jato e per un grosso albero che si è appoggiato ad un edificio in via Monte Jato, a San Cipirello.

Tornando nel capoluogo, sono chiuse per il maltempo le ville e i giardini comunali. Le violente folate, inoltre, hanno causato anche il crollo di un altro ramo in via Castellana, in zona Borgo Nuovo. Un altro fusto si è abbattuto sulla recinzione del rifugio per animali Ada. Infine altri alberi pericolanti sono stati segnalati a Cefalù, in contrada Ferla, ad Altavilla Milicia, nella zona piano San Michele e ad Altofonte in via Placido Rizzotto.