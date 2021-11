Forte vento di scirocco e mare mosso: nave Tirrenia partita da Napoli non riesce ad entrare in porto

Il vento di scirocco impazza su Palermo, il mare è mosso e la nave Tirrenia partita ieri sera da Napoli ha difficoltà ad entrare in porto. "La nave - racconta a PalermoToday un passeggero - , grazie alla pilotina, ha evitato la collisione con il braccio esterno del porto. Adesso siamo in mare aperto in attesa di evoluzioni".

Sarebbe dovuta attraccare alle 6 di questa mattina ma ci sono 40/50 nodi di vento e il traghetto, a causa delle condizioni meteo avverse, non è ancora riuscito a raggiungere la banchina. "A breve - fanno sapere dalla capitaneria di porto - un secondo rimorchiatore lo raggiungerà per rientrare poi in sicurezza. L'intervento dovrebbe concludersi senza problemi".