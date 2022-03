Forte vento a Palermo, crolla un palazzo al Borgo: si scava tra le macerie

Una palazzina fatiscente e, secondo indiscrezioni, disabitata, è crollata nella notte nel rione Borgo Vecchio, a causa delle forti raffiche di vento di scirocco. I vigili del fuoco scavano per capire se sotto le macerie ci sono delle persone, ma al momento l'ipotesi sembra esclusa. Sono complessivamente un'ottantina gli interventi del 115, con il supporto delle forze dell'ordne e della Protezione civile, per pali e alberi a rischio caduta e cornicioni pericolanti.

Quelli vissuti nelle scorse ore sono stati momenti che difficilmente verranno dimenticati. Alberi abbattuti, insegne pubblicitarie divelte, oggetti caduti dai terrazzi. Notte di grande lavoro per i vigili del fuoco di Palermo per le forti raffiche di vento che da ieri hanno colpito Palermo e la provincia. Nella centralissima via Roma alcuni vetri sono finiti per strada creando disagi alla circolazione. Un palo dell'illuminazione è caduto in via Giovanni Zappalà. Decine anche gli interventi nella provincia, tra Carini, Monreale, dove sono caduti diversi calcinacci a Partinico.

Un albero di grosse dimensioni, a causa delle forti raffiche di vento, è piombato sull'asfalto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Non risultano danni a cose o persone. Il traffico è stato bloccato per ore. Decine le auto rimaste incolonnate.

Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 64 nodi, hanno fatto abbattere una parete di cartongesso dell'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino. Nella notte è scattato il piano di emergenza e lo scalo è stato chiuso. Il vento ha sfondato una porta a vetri di un gate nell'aeroporto di Palermo provocando il panico.

"Si è creato - dicono dall'aeroporto - un effetto 'camino' che ha abbattuto una parete di cartongesso". I passeggeri in attesa per la partenza sono stati fatti evacuare dal varco staff. Non ci sono feriti. L'aeroporto è stato chiuso fino alle 2 ed ora è tornato operativo. Sono stati cancellati 8 voli. Le compagnie stanno riprogrammando i voli del mattino.