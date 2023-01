Forte vento a Palermo, danni e disagi: decine di alberi caduti

Le forti raffiche di vento hanno flagellato Palermo e la provincia. Il centralino dei vigili del fuoco per tutta la giornata è stato preso d'assalto. Una decina gli interventi in corso, anche se "numerose richieste sono ancora da evadere", fanno sapere dalla centrale operativa.

Da un capo all'altro della città si susseguono le segnalazioni per alberi pericolanti, lamiere divelte e il crollo di calcinacci dai palazzi. Decine di alberi sono caduti per il forte vento come in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di fronte al Giardino Inglese, nella zona di via Libertà.

Interventi anche in provincia a Capaci, Carini, Villagrazia di Carini e Cinisi. La Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani. Resta l'allerta gialla nella Sicilia settentrionale e occidentale.