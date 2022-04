Danni maltempo all'aeroporto, Udicon Sicilia scrive a Gesap: "Faccia chiarezza su quanto accaduto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Quanto accaduto all’aeroporto Falcone-Borsellino è gravissimo: bisogna subito far luce sulla vicenda e accertare la presenza di eventuali responsabilità nella gestione della manutenzione e della sicurezza dell’aeroporto".

A dichiararlo è Salvatore Lorefice, commissario regionale Udicon (Unione per la difesa dei consumatori=, che aggiunge: "Ieri le forti raffiche di vento hanno causato danni rilevanti alla struttura aeroportuale palermitana, rompendo la porta a vetri di uno dei gate degli imbarchi al piano inferiore e abbattendo una parete divisoria di pannelli di cartongesso: solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti altrimenti staremmo parlando di una tragedia".

Udicon Sicilia ha prontamente scritto alla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, pretendendo spiegazioni. "Bisogna fare chiarezza sull’accaduto - conclude il commissario regionale di Udicon - perché la tutela e la manutenzione delle infrastrutture del nostro territorio devono rappresentare una priorità assoluta per i cittadini".