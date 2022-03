Il vento travolge anche i Rotoli, alberi sradicati e danni ad alcune sepolture: cimitero chiuso

Diversi alberi sradicati e alcune sepolture danneggiate. Il forte vento ha procurato disagi anche al cimitero dei Rotoli. Il Comune ha dunque deciso di chiudere il camposanto di Vergine Maria.

"Le maestranze Reset stanno già provvedendo a tagliare e rimuovere alcuni rami caduti per consentire il transito ed eliminare il pericolo, mentre per gli alberi abbattuti saranno necessari mezzi speciali e quindi almeno una settimana. Sarà necessario intervenire anche per ripristinare la pavimentazione che in alcuni punti è stata divelta dalle radici. Insieme con il settore Verde e Reset, siamo al lavoro per riaprire il cimitero nel più breve tempo possibile; per quanto riguarda le tumulazioni, riprenderanno appena potremo garantire la sicurezza dei lavoratori e delle famiglie", ha dichiarato l'assessore ai Cimiteri, Toni Sala.