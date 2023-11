Mondello, il vento spezza un albero che precipita su un'auto

Tragedia sfiorata a Mondello. Un albero è caduto a causa del forte vento in viale Principe Umberto schiacciando una macchina parcheggiata, una Fiat Freemont. "Per fortuna non ci sono feriti, ci poteva finire addosso", dice un automobilista. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che, con il supporto di una grossa autogru, hanno segato in più parti l'esemplare a lungo fusto buttato giù dal vento per rimuoverlo e liberare la strada.

Era andata peggio lo scorso settembre in via Castellana dove un grosso ramo si era spezzato finendo sull'auto guidata da una 27enne. La ragazza, rimasta ferita ma fortunatamente non in maniera grave, è finita in ospedale. Appena una settimana dopo, in piazza Croci, un grosso Ficus microcarpa è caduto davanti alla fermata dell'autobus poco prima che arrivasse un mezzo. Nel corso delle settimane sono state numerose le segnalazioni inviate dai lettori per incidenti simili, come successo in via Principe di Villafranca o in via Ausonia.