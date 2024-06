A Palermo 2.590 immobili all'asta, Confimprese: "C'è un allarme sociale, ecco la nostra iniziativa salva casa"

In Sicilia ci sono 36.318 immobili in vendita all'asta, di cui 2.590 a Palermo. Tanti ne sono censiti sul portale delle vendite pubbliche del ministero della Giustizia. L'Isola inoltre è la seconda regione d'Italia, dietro la Lombardia, per numero di case all'aste aggiudicate: 7.547 contro una media nazionale di 2.897 aggiudicazioni. I dati, che si riferiscono al 2023, sono stati diffusi da Confimprese, secondo cui "la situazione è da allarme sociale". Una situazione simile a quella che qualche anno fa ha causato una serie di suicidi tra le persone, in special modo piccoli imprenditori indebitati, che hanno perso la casa all'asta.

Per lanciare un salvagente alle famiglie e alle imprese travolte dalla crisi economica, dall'aumento dei costi dei mutui, dai debiti e da procedure fallimentari, che rischiano di non avere più una casa in cui tornare, Confimprese sta lavorando a un'iniziativa "salva casa" che si fonda su due capisaldi: consentire all’indebitato di continuare ad abitare nella sua abitazione; stipulare un contratto che permetta di riacquistare la casa. L'iniziativa, che verrà lanciata da Palermo il prossimo 15 luglio, è sostenuta da un gruppo di imprenditori: "Le trattative sono a buon punto, così come la ricerca dei partner finanziari", fa sapere Giovanni Felice, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Confimprese.

"E' importante intervenire come è successo negli Stati Uniti dopo la crisi del 2007 e studiare il modo con cui al proprietario può rimanere la disponibilità dell’immobile anche sotto forma di affitto per poi successivamente ricomprarlo", prosegue Felice. Per Guido D’Amico, presidente di Confimprese Italia, "occorre dare fiducia per evitare gesti disperati" visto che nel 2024 si prevede un possibile aumento delle aste giudiziarie, con un numero stimato compreso tra 160 mila e 180 mila (+12% rispetto al 2023). Tra l'altro, negli ultimi anni, si è ridotto il valore degli immobili messi all'asta. Con il risultato che il creditore riesce a recuperare in media il 43% del credito e il debitore - oltre a perdere la casa - rimane comunque esposto per il 57% del debito.

Dati che, secondo la confederazone sindacale datoriale delle piccole e medie imprese, dimostrano che "le procedure di ristrutturazioni del debito non sono sufficienti a garantire al debitore la proprietà dell’immobile e nemmeno la possibilità di continuare a vivere nella casa di residenza, sebbene rappresentino un valido strumento di tutela dei cittadini".