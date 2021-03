Sospeso il verbale di Prezzemolo&Vitale, riapre il punto vendita di via Principe di Villafranca

Il punto vendita Prezzemolo&Vitale di via Principe di Villafranca può riaprire: il giudice di pace ha infatti deciso di sospendere il verbale col quale, sabato scorso, era stata disposta la chiusura per cinque giorni dell'attività perché aveva venduto alcolici dopo le 18, violando quindi una recente ordinanza del sindaco. Per il momento - è bene precisarlo - il giudice Angela Tantillo non è entrata nel merito della questione (cosa che farà a partire dal prossimo 23 giugno) e la sua decisione è dunque provvisoria.

Questo binario giudiziario corre parallelamente a quello amministrativo: Prezzemolo&Vitale, infatti, ancora prima di ricevere la sanzione dai vigili, aveva già deciso di ricorrere al Tar per impugnare l'ordinanza del sindaco. Un tema caldo quello del divieto di vendita di alcolci sin dalla prima fase della pandemia, quando erano stati adottati provvedimenti simili per supermercati, negozi di prossimità e distributori automatici, e si era aperta la stessa "faida" tra amministrazione comunale ed esercenti. Le decisioni dei giudici non state state poi sempre uniformi.

Il giudice di pace in questa fase ha accolto il ricorso presentato da Prezzemolo&Vitale che chiedeva appunto la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale. "È una notizia importante - commenta l'avvocato Alessandro Palmigiano, che rappresenta la società assieme ai colleghi Ornella Sarcuto e Lucio Savagnone - perché dimostra l'attenzione posta dall'ufficio del giudice di pace su un argomento molto delicato, visto che riguarda la vita di un'azienda seria e il lavoro di tante persone, messi a rischio non solo da un'ordinanza che non condividiamo, ma per la mera vendita di una bottiglia di vino a un cliente".

Un caso che ha fatto discutere, quello di Prezzemolo&Vitale e che è ben lontano dall'essere risolto. La società esprime comunque "la propria soddisfazione per la decisione del giudice e ringrazia per le attestazioni di solidarietà ricevute in questi giorni".