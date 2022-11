Velodromo, sistemato il manto di erba sintetica: "Tutto pronto, apertura entro fine anno"

Tutto pronto per la riapertura del Velodromo. Lo fa sapere Sabrina Figuccia, assessore comunale al Turismo, Sport e Politiche giovanili. "Dopo aver steso - ha detto - l’ultimo strato di sottofondo sabbioso sul campo, aver preparato la predisposizione per l’installazione delle porte, sia da calcio sia da rugby, e dopo l’inizio della posa del manto in erba sintetica, il velodromo “Paolo Borsellino” è ormai quasi pronto alla riapertura dopo lunghissimi anni di oblio".

Figuccia aggiunge: "Come annunciato lo scorso 26 ottobre, i lavori nell’impianto di viale Lanza di Scalea stanno procedendo spediti, rispettando il cronoprogramma che ci eravamo dati. Insomma, se non ci saranno intoppi, il programma che prevede la riapertura dell’impianto agli atleti e al pubblico entro la fine di quest’anno dovrebbe essere rispettato".