Velodromo pronto a riaprire, l'assessore Figuccia: "Ormai ci siamo"

"Manca davvero poco perché al velodromo Paolo Borsellino le bici tornino in pista e il campo venga calcato dagli atleti". Lo garantisce l'assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, che fa il punto della situazione in merito all'impianto palermitano a distanza di due mesei da quella che lei stessa definisce "la prova generale", ovvero il concerto di Venditti e De Gregori dello scorso agosto.

"L’impianto del quartiere San Filippo Neri si avvia verso la riapertura - assicura Figuccia -. Stamattina, infatti, nel corso di due riunioni, prima con il capo del Coime, Francesco Teriaca, e poi con Antonino Moscato, responsabile dei lavori, è stata stilata una “road map” degli interventi necessari affinchè il velodromo torni a disposizione degli sportivi palermitani. Per quanto riguarda il campo, entro lunedì prossimo, 31 ottobre, sarà sistemato dalla ditta appaltatrice il fondo sabbioso, mentre, nei primi giorni di novembre, si procederà con la stesura del manto di erba sintetica, che dovrebbe essere concluso alla fine del prossimo mese, insieme con la sistemazione dell’impianto di irrigazione".

Sabrina Figuccia prosegue: "Sempre a novembre, gli operai del Coime provvederanno alla pulizia e sistemazione sia degli spogliatoi che degli altri locali interni, tra i quali anche la palestra. Entro la fine dell’anno, quindi, sia il campo che la tribuna scoperta, se non ci saranno intoppi, dovrebbero essere pronti ed aperti al pubblico. Per quanto riguarda la tribuna coperta, attualmente chiusa, aspettiamo che sia pronto il progetto esecutivo per la messa in sicurezza, per la quale sono già stati stanziati 230 mila euro. Intanto, - conclude l'assessore - giovedì della prossima settimana, 3 novembre, alle ore 8.30, insieme con Teriaca e Moscato, effettuerò un sopralluogo nell’impianto di viale Lanza di Scalea: sarà l’occasione per fare il punto della situazione dell’intero iter dei lavori”.