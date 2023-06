Al Velodromo si festeggia la Giornata mondiale dello Sport: esibizioni e check up gratuiti

Domani, domenica 4 giugno, il Velodromo "Paolo Borsellino" sarà in festa per la Giornata nazionale dello Sport, istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri e che si svolge contemporaneamente in tutta Italia. Sarà una giornata dedicata a chi ama e pratica lo sport con tante discipline, selezionate dal Coni, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni affiliate.

Oltre al fittissimo calendario di esibizioni, una nota particolarmente interessante è legata alla presenza della Fmsi (Scuola di Medicina dello sport, Uoc, Aoup, Croce Bianca Odv) che allestirà un punto informativo, con una tenda da campo provvista di tavoli e lettino per le visite, dove verranno effettuate dalle 9 alle 12 check up gratuiti ed elettocardiogramma di base. Una giornata all'insegna del divertimento, ma anche della prevenzione e della riflessione dei temi legati alla tutela dell'ambiente. Grazie infatti alla collocazione all'interno dell'impianto, di distributori di acqua ionizzata e ossigenata vi sarà un abbattimento della plastica dovuta all'utilizzo di bottigliette monouso, in un ottica plastic free. Infine, per i più golosi ci sarà la possibilità di degustare il gelato proteico, prodotto con ingredienti 100% siciliani biologici vegani.

"Come Comune abbiamo voluto accogliere e sposare questa iniziativa - dice Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, turismo e politiche giovanili - e l'importanza della celebrazione di questa giornata va oltre la giornata in sé e va vista come un momento di condivisione dei valori dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile".