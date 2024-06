Velodromo, Federciclismo strappa un impegno al sindaco: "Trovati i fondi per sistemare la pista"

I fondi ci sono, il Velodromo Paolo Borsellino, dopo aver riaperto le porte ai concerti, al calcio e a football americano, potrebbe finalmente essere restituito allo sport per il quale è nato, il ciclismo. E' quanto emerso da un incontro, avvenuto ieri a Palazzo Palagonia, tra i vertici nazionali di Federciclismo, con in testa il vicepresidente nazionale Carmine Acquasanta, e il sindaco Roberto Lagalla. "Ci sarà lo stanziamento della somma necessaria, che viene fuori dal disavanzo di bilancio che sarà chiuso entro il 31 luglio prossimo", fanno sapere da Federciclismo Sicilia.

All'incontro hanno partecipato oltre ad Acquasanta, anche il segretario generale Marcello Tolu, il componente del Consiglio Federale Michelangelo Costa, il presidente di Federciclismo Sicilia Diego Guardì e il consigliere comunale Gianluca Inzerillo.

Il progetto definitivo per il rifacimento della pista del Velodromo era stato consegnato personalmente da Angelo Minì, architetto e consulente esterno di Federciclismo Sicilia, in occasione dell'Oscar del ciclismo, a gennaio di quest'anno. Un piano da 400 mila euro per la sistemazione e la rifunzionalizzazione della pista, per la messa a norma delle vie di fuga e altri accessori, che darebbero nuova linfa all’impianto. Il progetto è stato elaborato con la società Worknet e il contributo della Mapei, che si è anche occupata dei lavori di progettazione delle ristrutturazioni della quasi totalità dei velodromi italiani, a partire dal Dalmine, Molinella, "Ottavio Bottecchia" e, per finire, anche quello di Kiev., in Ucraina.

È soddisfatto dell'esito dell'incontro il presidente di Federciclismo Sicilia Diego Guardì, che aspetta la riapertura dell'impianto di Palermo da ormai troppo tempo: "Oggi è stato fatto un passo avanti importante e le possibilità che da qui a settembre il Velodromo Borsellino possa tornare a essere fruibile sono aumentate. Quest'anno si chiude il quadriennio olimpico di un mandato del Comitato regionale ricco di soddisfazioni, durante il quale la Sicilia ha scalato la classifica nazionale per quanto riguarda il numero di tesserati e che si è contraddistinto anche per aver portato nella nostra regione l'assegnazione di diverse prove di Coppa Italia e titoli Italiani. La riapertura del Velodromo Borsellino oltre a rappresentare la ciliegina sulla torta aprirebbe a nuove opportunità di crescita sia per il nostro movimento ciclistico che per la Sicilia stessa".