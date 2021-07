Al velista Bruni la "Tessera preziosa" del mosaico Palermo: "Tiene alto il nome dello sport palermitano"

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo ad Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela, e al velista Francesco Bruni, protagonista dell'ultima edizione della Prada America's Cup. Alla cerimonia era presente anche l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

"Questi riconoscimenti - ha detto il sindaco - sono atti di ammirazione per tutti i soci del Circolo della vela di Palermo e per coloro che l'hanno reso grande in Italia. Nel nutrito palmares, grazie alla grande impresa di Francesco Bruni, si annovera la Prada America's Cup. Bruni, al quale va il mio grande apprezzamento, ha regalato un sogno alla città di Palermo e a tutto il Paese, tenendo alto il nome dello sport palermitano a livello mondiale". Per l'assessore Petralia Camassa si tratta di "Un grandissimo onore per tutto il mondo sportivo italiano e per la città di Palermo. Checco Bruni con il suo ' Forza Palermo' ha portato tutti noi all'interno della sua straordinaria avventura facendoci sentire sempre di più una grande comunità unita".